Contributo straordinario per pannelli fotovoltaici in Sicilia

La deputata regionale M5S, Jose Marano, annuncia l’apertura dell’istanza per il contributo straordinario destinato all’acquisto e all’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica in Sicilia. Questa iniziativa è stata fortemente voluta da Marano nella scorsa legge finanziaria ed è finalmente diventata realtà a beneficio dei cittadini siciliani.

L’annuncio è stato fatto dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico contenente il programma di sostegno, rivolto alle persone fisiche residenti in Sicilia. Le istanze per partecipare al bando potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

La dotazione finanziaria iniziale è di 400 mila euro, ma la deputata Marano ha dichiarato il suo impegno a incrementare il capitolo con ulteriori 200 mila euro. Questa aggiunta potrebbe diventare legge attraverso il collegato attualmente in discussione all’Ars.

Marano ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, evidenziando la consapevolezza dei siciliani riguardo alla strada da seguire per un futuro più verde.

© Riproduzione riservata.