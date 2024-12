Tentato omicidio alla Vucciria, americano accoltella bengalese

Un cittadino statunitense è stato arrestato a Palermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’uso di un’arma da taglio. L’uomo avrebbe accoltellato un cittadino bengalese di 29 anni nella zona della Vucciria, luogo centrale della movida palermitana.

Secondo quanto riferito, l’episodio si è verificato nella notte, al termine di una serata caratterizzata da tensioni e disordini. La vittima, accoltellata al petto, alla testa e alla mano destra, è stata soccorsa dal Personale Sanitario del 118 e trasportata d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il movente dell’aggressione rimane al momento incerto, ma l’aggressore sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha rapidamente portato all’identificazione dell’indagato grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

L’arrestato era in vacanza con alcuni connazionali e si trovava in piazza Caracciolo quando sarebbe stato coinvolto in una rissa. Dopo aver partecipato a una colluttazione con calci e pugni, il gruppo di americani si sarebbe ritirato momentaneamente in una casa vacanza, per poi tornare sul luogo con un coltello.

L’aggressore, tornato nella zona della Vucciria, avrebbe infine sferrato le coltellate che hanno gravemente ferito la vittima. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica e le motivazioni dell’accaduto. – Immagini di repertorio.

