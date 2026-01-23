Progetto B.I.R.B.A., incontri tra Polizia Stradale e futuri genitori

A quasi un anno dall’avvio del progetto B.I.R.B.A. (Baby and Infant on Board Risk Accident), promosso in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, è stato tracciato un primo bilancio delle attività svolte nell’ambito dei corsi pre-partum. I dati emersi evidenziano un’ampia partecipazione e risultati in linea con gli obiettivi fissati. Nel corso di 15 incontri, operatori specializzati della Polizia Stradale hanno formato oltre 400 genitori, utilizzando come sedi le aule del Policlinico di Messina e degli ospedali di Taormina e Milazzo.

Gli appuntamenti hanno fornito indicazioni sulle regole fondamentali per il trasporto in sicurezza dei bambini a bordo dei veicoli, con particolare attenzione alla normativa sulle omologazioni dei seggiolini e alle corrette modalità di installazione e ancoraggio. Ampio spazio è stato dedicato anche a temi correlati, tra cui la distrazione alla guida, la conduzione del veicolo sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e l’uso appropriato dei sistemi antiabbandono.

Gli incontri hanno rappresentato inoltre un momento di confronto diretto tra futuri genitori, operatori della Polizia Stradale e personale sanitario, consentendo un approfondimento delle disposizioni previste dalla normativa vigente. In questo contesto, sono state condivise informazioni pratiche e chiarimenti utili a chi si prepara alla genitorialità.

Il progetto B.I.R.B.A. punta a diffondere la cultura della sicurezza attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, ribadendo l’importanza della tutela del minore anche durante gli spostamenti in auto, mediante l’impiego di sistemi di ritenuta omologati e correttamente installati. Il messaggio sintetizzato dal progetto recita: “In casa sono sicuro tra le braccia di mamma e papà, in auto sono sicuro tra le cinture del seggiolino”.

