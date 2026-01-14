Zingales e Barca al Palacultura sulle prospettive economiche

A margine del convegno svoltosi al Palacultura di Messina, dedicato al tema delle uguaglianze di opportunità, si è svolto un confronto istituzionale tra il Provveditore agli Studi di Messina, professor Leon Zingales, e l’ex ministro Fabrizio Barca. L’incontro ha offerto l’occasione per un approfondimento sul ruolo del NIIP, la Net International Investment Position, quale indicatore utile alla lettura delle dinamiche geopolitiche e delle relazioni economiche internazionali.

Nel corso del dialogo, il NIIP è stato richiamato come parametro per valutare la posizione patrimoniale di un Paese nei confronti dell’estero e la sua incidenza sulla capacità di attrarre capitali e investimenti produttivi. Il confronto ha posto l’attenzione sulle connessioni tra equilibri macroeconomici e politiche di sviluppo, con particolare riferimento agli strumenti in grado di tradurre tali equilibri in opportunità concrete per i territori.

Secondo quanto evidenziato nella nota del professor Zingales, il dibattito ha consentito di analizzare le prospettive economiche nazionali alla luce delle trasformazioni in atto nello scenario internazionale, soffermandosi sulle condizioni che favoriscono una maggiore competitività del sistema Paese. In tale contesto, il rapporto tra patrimonio netto verso l’estero e flussi di investimento è stato indicato come elemento chiave per comprendere i margini di crescita e le criticità strutturali.

Il confronto con Fabrizio Barca è stato descritto come un momento di riflessione approfondita sui fattori che incidono sulla capacità di sviluppo, con uno sguardo rivolto alle ricadute territoriali delle scelte economiche e alla necessità di politiche coerenti con gli obiettivi di riduzione delle disuguaglianze e rafforzamento delle opportunità.

