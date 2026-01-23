Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 26 gennaio all’1 febbraio

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato una nuova settimana di controlli mirati sulla viabilità urbana ed extraurbana, finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali e al rispetto delle norme del Codice della Strada. I servizi saranno attivi da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 e prevedono l’impiego di apparecchiature Autovelox per il controllo della velocità e del dispositivo Scout per il rilevamento delle violazioni in materia di sosta.

I controlli con Autovelox interesseranno alcuni dei principali assi viari cittadini e tratti stradali a elevata percorrenza. In particolare, le verifiche saranno effettuate lungo la Strada Statale 114 nei territori di Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina, oltre che sulla Strada Statale 113 nei tratti di San Saba, Spartà e Mortelle. Le postazioni di controllo della velocità sono inoltre previste in via Circuito Torre Faro, in via Consolare Pompea e nel tratto di viale Giostra compreso tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo Scout sarà utilizzato per accertare le infrazioni relative ai divieti di sosta in diverse zone del centro cittadino. Le attività di controllo interesseranno corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, ricordando che l’andatura non adeguata rappresenta uno dei principali fattori che incidono sulla gravità degli incidenti stradali. Viene inoltre ribadito l’invito a osservare le disposizioni sui divieti di sosta, con particolare riferimento alla sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie riservate, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

