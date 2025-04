Presentato docufilm sulla Polizia al Museo Diocesano di Catania

Si è concluso presso il Museo Diocesano di Catania il programma di eventi promosso dalla Questura per il 173° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Nell’occasione è stato presentato il docufilm fotografico intitolato Fratello poliziotto, poliziotto fratello, realizzato dal fotogiornalista catanese Fabrizio Villa in collaborazione con la Polizia di Stato di Catania. L’opera è dedicata alla memoria del fratello dell’autore, Davide Villa, agente scomparso negli anni passati, e offre uno spaccato delle attività svolte quotidianamente dalle diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Alla cerimonia hanno preso parte esponenti istituzionali di rilievo, tra cui il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare On. Nello Musumeci, il Prefetto di Catania, l’Arcivescovo della città, il Sindaco Enrico Trantino, il Prefetto di Siracusa, oltre a numerosi dirigenti e operatori della Polizia di Stato di Catania e provincia. Molti amici e colleghi di Davide Villa erano presenti in sala.

Fabrizio Villa ha spiegato: “Il docufilm fotografico è più di un semplice racconto visivo, è un viaggio attraverso le immagini. Non ci sono foto di blitz, arresti o armi, ma solo immagini della Polizia tra la gente e per la gente, per trasmettere un messaggio di fratellanza quotidiana”.

Moderato dai giornalisti Sarah Donzuso e Nicola Savoca, l’incontro ha visto gli interventi del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, del Procuratore Aggiunto Sebastiano Ardita e di Fra’ Massimo Corallo dell’Ordine dei Frati Minori di Sicilia. Il Questore ha dichiarato: “Il motto ‘Esserci sempre’ rappresenta una Polizia vicina ai cittadini, presenza rassicurante e punto di riferimento costante”.

Il dott. Ardita ha sottolineato: “La Polizia è parte della nostra comunità e i poliziotti sono fratelli uniti da una stessa sorte rispetto ai cittadini”. Fra’ Massimo Corallo ha aggiunto: “Essere fratelli significa farsi custodi gli uni degli altri, vivendo la responsabilità di proteggere, servire e amare”.

Il docufilm sarà visibile al pubblico sabato 12 e domenica 13 aprile presso il Museo Diocesano.

