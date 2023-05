Fine settimana agonistico intenso per la scuderia RO Racing

Impegni internazionali e nazionali per la scuderia RO racing nel fine settimana agonistico.

La scuderia RO racing si prepara per un intenso fine settimana di competizioni su pista, salita, rally e slalom. I rappresentanti della scuderia siciliana saranno al via in diverse discipline, pronti a dare il massimo.

In Spagna, al Rally de Asturias Historico, Sergio Farris e Roberto Spagnoli parteciperanno al Campionato europeo rally storici con una Porsche 911 RSR del Quarto raggruppamento. Nel Campionato italiano velocità della montagna, Lucio Peruggini cercherà di primeggiare nella categoria GT alla 64° Selva di Fasano, in provincia di Brindisi, a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo. Gabriele Mauro sarà presente con una Porsche 997 GT3.

Matteo Gabrielli continuerà la sua lotta per il titolo nelle Racing Start, guidando una Peugeot 308 GTI. “Gabry Driver”, pilota calabrese, prenderà parte al Gruppo E1 Italia con la sua Renault Clio Rs. In Sardegna, al 28° Rally del Golfo dell’Asinara, Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi gareggeranno con una Skoda Fabia R5, mentre Fabrizio Colombi e Angelo Mattanza proveranno a difendere il titolo nella categoria storiche con una BMW M3.

All’Autodromo del Mugello, Noel Spangenberg darà il massimo nella categoria Premoto3 del Campionato italiano velocità. Infine, al 28° Slalom Rocca di Novara di Sicilia, sedici piloti rappresenteranno il sodalizio di Cianciana. Tra di loro, Antonino Di Matteo con la sua inseparabile Formula Gloria C8, Ignazio Bonavires con una Peugeot 106 RS Plus 1600 e molti altri, ognuno a bordo della propria vettura.

La scuderia RO racing si prepara dunque a sfidare i circuiti nazionali e internazionali con determinazione e passione, in cerca di risultati di rilievo.

