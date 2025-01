Prevenzione incidenti, nuove misure con accertamenti tossicologici

Siglato a Messina un Protocollo d’Intesa volto a prevenire e contrastare gli incidenti stradali, con particolare attenzione agli accertamenti tossicologici in caso di omicidio stradale o lesioni personali gravi. L’accordo è stato firmato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dalle Aziende Sanitarie cittadine e dalle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire un approccio multidisciplinare nella verifica dello stato psicofisico dei conducenti coinvolti.

Il Protocollo, attivato in risposta all’aumento degli incidenti e all’introduzione del reato di omicidio stradale, stabilisce una procedura rigorosa per la ricerca di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue e nella saliva dei soggetti coinvolti, nel rispetto delle libertà individuali. Le analisi di primo livello saranno condotte dal Laboratorio dell’ASP di Messina, mentre quelle di secondo livello, in caso di positività, verranno eseguite presso l’AOU G. Martino.

Firmatari dell’accordo, tra gli altri, il Procuratore della Repubblica Antonio D’Amato, il Direttore Generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, il Direttore dell’AOU G. Martino Giorgio Giulio Santonocito, e rappresentanti delle principali istituzioni sanitarie e forze dell’ordine della città. Presenti anche la Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari e altre autorità locali.

L’iniziativa mira a creare una rete di competenze interistituzionali per favorire l’applicazione rigorosa della legge e promuovere comportamenti responsabili. Tra gli obiettivi, la sensibilizzazione verso l’importanza di evitare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze, attraverso programmi di formazione rivolti a professionisti e giovani studenti.

