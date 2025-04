Controlli sicurezza in cantiere a Valdina, tre imprenditori denunciati

Nel corso di un’attività di verifica condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, è stato ispezionato un cantiere edile situato nel comune di Valdina. L’operazione, rientrante in una più ampia campagna di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul contrasto al lavoro irregolare, ha coinvolto anche i militari della Compagnia di Milazzo.

Durante l’accesso al cantiere, i Carabinieri hanno effettuato accertamenti su ogni area dell’impianto al fine di individuare possibili criticità che potessero compromettere l’incolumità degli operai. Le ispezioni hanno portato alla luce una serie di violazioni. In particolare, sono state riscontrate carenze nei dispositivi di protezione per la prevenzione delle cadute dall’alto, ostacoli alla normale viabilità interna del cantiere, l’assenza di sorveglianza sanitaria per un lavoratore, oltre alla mancanza di adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al termine degli accertamenti, i responsabili di tre aziende coinvolte nei lavori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo superiore a 57.000 euro. Per una delle imprese è stata inoltre disposta la sospensione parziale delle attività, motivata da ragioni di sicurezza.

L’attività ispettiva avviata dai Carabinieri di Messina e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro continuerà nei prossimi mesi su tutto il territorio provinciale, con l’intento di rafforzare la vigilanza e il contrasto alle violazioni che compromettono i diritti dei lavoratori.

