Inaugurata la Biblioteca Comunale a Brolo con novemila volumi

A Brolo è stata inaugurata la nuova Biblioteca Comunale, situata in via Quasimodo, nei pressi del plesso scolastico che ospita la scuola primaria e dell’infanzia. Il Sindaco Giuseppe Laccoto, durante la cerimonia, ha sottolineato l’intento di creare “uno spazio pensato non solo come luogo di studio o lettura, ma come presidio culturale aperto, dinamico, vivo”.

La struttura è dotata di un patrimonio librario che comprende circa 9000 volumi, tra opere di narrativa italiana e straniera, testi storici, raccolte poetiche, pubblicazioni di psicologia e una sezione dedicata all’infanzia. Tutti i titoli sono consultabili e prenotabili anche online.

Il primo cittadino ha dichiarato che l’inaugurazione rappresenta una tappa significativa nel progetto dell’Amministrazione, che intende valorizzare la cultura come leva strategica per lo sviluppo locale. “Dall’acquisizione della torre del centro storico al patrimonio pubblico, alla recente inaugurazione del Palacultura di Piazza Annunziatella, al cineteatro riqualificato, stiamo completando con convinzione e visione un vero e proprio circuito culturale investendo energie e risorse”.

Nel suo intervento, il Sindaco ha inoltre sottolineato come, in un contesto spesso condizionato da messaggi superficiali diffusi sui social, il libro possa offrire un’opportunità concreta per la crescita individuale. “Meno social e più libri sarà il nostro slogan”.

Durante la cerimonia sono stati ricordati Carmelo Fonti e Salvatore Ballato, ex dipendenti comunali che, con dedizione, hanno contribuito allo sviluppo della biblioteca.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Cono Condipodero, ha descritto la struttura come “moderna, funzionale e accessibile da parte di tutti”. Ha inoltre annunciato l’avvio del progetto “Più leggo più penso”, rivolto agli alunni della scuola primaria, volto a promuovere l’interesse per la lettura e rendere la biblioteca un punto di riferimento culturale per la comunità.

