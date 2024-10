ASP Messina celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASP di Messina ha organizzato un evento presso il Centro Camelot nell’area ex O.P. Mandalari. La manifestazione si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 10, alla presenza del direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, e del direttore del DSM, Pippo Rao. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema della salute mentale, affrontando le problematiche legate al disagio psichico e alla sofferenza mentale, nonché la crisi che sta investendo la sanità pubblica.

L’incontro, che coinvolgerà istituzioni, enti del terzo settore, associazioni di volontariato e cittadini, si propone di favorire un confronto costruttivo, basato su un approccio integrato e partecipativo. L’obiettivo principale è promuovere soluzioni innovative in risposta ai bisogni di salute mentale della popolazione, in particolare nelle diverse fasce d’età. Un aspetto centrale dell’evento sarà la condivisione di contenuti di rilevanza nazionale che avranno inevitabili ricadute a livello locale.

Il DSM di Messina, in collaborazione con il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale, ha aderito alla manifestazione nazionale. Il programma prevede un collegamento in streaming con altre realtà locali e servizi sanitari, con l’intento di creare una rete comunitaria in grado di dare voce a livello nazionale alle problematiche legate alla salute mentale.

Il Centro Camelot, scelto come sede dell’incontro, rappresenta un simbolo della trasformazione avvenuta grazie alla legge Basaglia, che ha segnato il passaggio dalla psichiatria custodialistica alla psichiatria di comunità e al modello attuale di salute mentale e welfare di comunità. Tuttavia, il rischio di fallimento del sistema a causa delle difficoltà politiche, sociali e culturali viene sottolineato dagli organizzatori. In questa giornata verrà anche approfondita la distinzione tra psichiatria, come disciplina medica specialistica, e salute mentale, settore che promuove l’autonomia delle comunità attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Il direttore del DSM, Pippo Rao, ribadisce che “Non c’è salute senza salute mentale e non c’è salute mentale senza diritti e giustizia sociale”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo