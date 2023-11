Destagionalizzare il turismo a Giardini Naxos con il ‘Naxos Street Food Fest’

È stato avviato il “Naxos Street Food Fest” #UnMareDiGusto sul Lungomare di Giardini, in collaborazione con il Comune e Eventivamente. Questo evento, concepito per stimolare l’interesse e la partecipazione anche nei mesi invernali, accoglie i residenti, i visitatori locali e i turisti in Sicilia. L’evento si protrarrà fino a domenica 12 novembre, culminando nella premiazione dei migliori street fooder.

L’amministratore di Eventivamente e presidente dei Confesercenti Messina, Alberto Palella, ha espresso la sua gratitudine al Comune di Giardini Naxos per la collaborazione e ha sottolineato l’obiettivo del loro format di creare connessioni tra territori e condividere esperienze culturali ed economiche locali.

Il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha elogiato il format di Eventivamente per aver contribuito alla promozione del territorio e della cultura locale, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per mostrare le ricchezze della città al di là della sua fama balneare.

L’assessore comunale al Turismo e Spettacoli, Fulvia Toscano, ha evidenziato che il Naxos Street Food Fest non è solo un’occasione per apprezzare la cultura gastronomica, ma anche un momento di condivisione e dibattito su vari temi, tra cui libri, cinema, turismo, ambiente e territorio.

L’assessore allo Sviluppo rurale, Agricoltura e Pesca, Ivano Cantello, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per promuovere il turismo di alta qualità e destagionalizzato in Sicilia, valorizzando la bellezza paesaggistica e i prodotti enogastronomici locali.

Ferdinando Croce, assessore comunale alle Attività produttive, ha enfatizzato il ritorno degli eventi di grande portata a Giardini Naxos, integrando il cibo di strada con iniziative di educazione ambientale e sostenibilità, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole locali.

L’evento è patrocinato da Arpa Sicilia e coinvolge diverse istituzioni educative e giovanili del territorio. L’apertura della manifestazione è prevista per sabato 11 novembre dalle ore 11:30 alle 15 e dalle 18 all’1, e domenica 12 novembre dalle 11:30 a mezzanotte.

© Riproduzione riservata.