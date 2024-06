Soccorso Alpino, due salvataggi a Vulcano e Riserva dello Zingaro

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme al IV Reparto Volo della Polizia di Stato, è stato protagonista di due importanti operazioni di salvataggio ieri. Gli interventi hanno coinvolto una turista lombarda e un viaggiatore croato, entrambi infortunati durante le loro escursioni.

Il primo intervento è avvenuto sull’isola di Vulcano, parte dell’arcipelago delle Eolie. Una turista lombarda si è ferita alla gamba sinistra durante una passeggiata. I soccorritori, a bordo di un elicottero della Polizia di Stato, hanno raggiunto rapidamente la zona. Dopo aver immobilizzato l’arto inferiore della donna, questa è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso dell’Ospedale di Milazzo per le cure necessarie.

Il secondo intervento ha visto il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano operare nella Riserva Naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani. Un turista croato di 56 anni è caduto mentre camminava in Contrada Sughero, riportando una ferita a una gamba. Anche in questo caso, i soccorritori sono intervenuti prontamente, immobilizzando l’arto ferito dell’uomo e assicurando il suo trasporto in sicurezza per le cure mediche.

