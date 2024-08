Incidente sulla A20 Messina-Palermo, auto precipita: conducente illeso

Incidente autonomo questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo, tra Villafranca e Messina, dove un veicolo è precipitato oltre il guardrail per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale della sottosezione di Boccetta. L’incidente ha coinvolto un’Audi Q5 che, dopo aver divelto diversi metri di barriera di sicurezza, è finita nel terreno sottostante la carreggiata al chilometro 19+100, poco dopo aver superato la barriera di Villafranca.

Nonostante la dinamica dell’incidente, il conducente è uscito miracolosamente illeso dal sinistro, evitando così conseguenze gravi per la propria incolumità. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso che hanno prestato assistenza, verificando che non vi fossero altri veicoli coinvolti o feriti da soccorrere.

Le prime ricostruzioni indicano che l’auto avrebbe perso il controllo per ragioni non ancora chiare, portando il conducente a sfondare il guardrail prima di finire nel terreno sottostante. La circolazione stradale non ha subito rallentamenti significativi grazie alla tempestività dell’intervento delle autorità e dei soccorritori, che hanno gestito rapidamente la situazione.

Le operazioni di recupero del veicolo sono state avviate e la Polizia Stradale sta proseguendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente, compresa la possibilità di eventuali malfunzionamenti del veicolo o altri fattori esterni. Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti, soprattutto nei tratti autostradali soggetti a traffico intenso e condizioni atmosferiche variabili.

