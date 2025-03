Ponte sullo Stretto, Architetti Agrigento: “Serve nuovo aeroporto”

L’avvio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto è previsto entro il 2025, mentre la conclusione e l’apertura al traffico stradale e ferroviario sono attese entro il 2032. L’Ordine degli Architetti di Agrigento ha espresso il proprio sostegno al progetto, sottolineandone il ruolo strategico per lo sviluppo dell’isola, pur ribadendo la necessità di realizzare anche un aeroporto nella Sicilia centromeridionale.

Dal 1981 a oggi, la progettazione dell’infrastruttura ha subito numerosi stop a causa di decisioni politiche oscillanti, accompagnate da ingenti investimenti non concretizzati. Oggi, il Governo Meloni, per mezzo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha rilanciato l’iniziativa, considerata dagli architetti agrigentini fondamentale per il rafforzamento del corridoio Berlino-Palermo e il conseguente sviluppo economico e turistico della Sicilia.

«Speriamo sia la volta buona – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – e che i cittadini non vengano nuovamente illusi da un cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori entro il 2025 e il completamento entro il 2032». Lo scorso settembre, l’Ordine ha partecipato alle consultazioni per il Piano Territoriale Regionale, elaborando un documento condiviso dagli iscritti che pone l’accento sulla realizzazione dell’aeroporto di Licata e del Ponte sullo Stretto, ritenuto essenziale per attrarre investimenti in infrastrutture strategiche come l’alta velocità ferroviaria e stradale, l’ammodernamento della viabilità interna e il potenziamento dei porti per il traffico crocieristico e mercantile.

Secondo La Mendola, senza un collegamento rapido tra la Sicilia e la terraferma, non sarà possibile implementare l’alta velocità ferroviaria sull’isola. «Chi investirebbe in un treno ad alta velocità che si ferma a Messina per un lento attraversamento in traghetto?» evidenzia il presidente dell’Ordine.

L’Ordine sottolinea inoltre la necessità di affiancare al ponte altre infrastrutture chiave, come l’autostrada Gela-Castelvetrano per completare l’anello viario siciliano e lo scalo aeroportuale nella Piana di Licata, ritenuto cruciale per lo sviluppo della regione. «Auspichiamo – conclude La Mendola – che il ponte venga finalmente realizzato nel rispetto del cronoprogramma e degli studi geologici, strutturali e ambientali previsti dagli esperti».

