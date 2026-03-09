Volley femminile, successo del Messina Volley supera I Giardini 3-0

Il Messina Volley conquista una vittoria netta sul campo de I Giardini del Volley e ottiene la qualificazione matematica ai play-off promozione del campionato di Serie C femminile. Nella 17ª giornata, disputata nella palestra comunale del centro jonico, la formazione guidata da Marcela Nielsen si è imposta con il punteggio di 3-0 contro la squadra allenata da Danilo Cacopardo.

Nel primo parziale le due squadre procedono inizialmente punto a punto fino all’8-8. In seguito le ospiti allungano grazie a un parziale di cinque punti che consente loro di portarsi sul 13-8, con contributi decisivi di Giulia Mondello e Marika Arena. Dopo il time-out richiesto dalla panchina locale, il Messina Volley amplia ulteriormente il margine fino all’8-16 con Alessandra Cuzzola e due battute vincenti di Arena. Il set si chiude sul 25-16 per le peloritane grazie a un ace di Sara Arena.

Nel secondo set il Messina Volley mantiene il controllo della gara portandosi subito avanti 5-2 con un pallonetto di Giulia Bisicchia. Cuzzola e Mondello consolidano il vantaggio sul 12-7. Nel finale Clarissa Vacanti e Michela Musicò riducono lo svantaggio fino al 23-18, ma il set-point realizzato da Mondello viene concretizzato dal muro di Giorgia Runci che fissa il punteggio sul 25-21.

Il terzo set resta equilibrato fino al 9-9. Successivamente le ospiti allungano con Ignoto, Arena e Mondello fino al 13-9. Il Messina Volley amplia poi il vantaggio sul 18-11 con Mondello, Bisicchia e Runci e chiude la gara sul 25-15.

“È stata una bella vittoria – ha dichiarato coach Marcela Nielsen – tutte le ragazze hanno avuto spazio e abbiamo potuto provare diverse soluzioni. Dopo la sconfitta con l’Amando è stata una settimana difficile, ma continuiamo con determinazione e motivazione”.

“A prescindere dal risultato – ha affermato Danilo Cacopardo – la partita ha seguito quanto previsto alla vigilia. Rispetto all’andata abbiamo offerto una prestazione migliore. Le nostre giocatrici sono molto giovani e affrontare un campionato di livello più alto serve proprio a farle crescere”.

👁 Articolo letto 272 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.