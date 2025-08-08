Incidente mortale a Palermo, vittima un ciclista 59enne

Un uomo di 59 anni è deceduto a Palermo in seguito a un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro, nel quartiere Oreto-Stazione. La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di via Mortillaro quando, giunta all’intersezione con via Marinuzzi, la bicicletta su cui viaggiava si è scontrata con una Lancia Ypsilon condotta da un giovane di 22 anni, rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, l’urto è stato particolarmente violento, provocando il lancio del ciclista a diversi metri di distanza. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi tecnici necessari a stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’autovettura si è fermato per prestare soccorso ed è stato sottoposto, come previsto dalla normativa, agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Sia la Lancia Ypsilon sia la bicicletta della vittima sono state poste sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire le circostanze del sinistro.

