Tragedia nelle campagne di Pettineo, perde la vita un 61enne

Un allevatore di 61 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Pettineo. La vittima è Saverio Benedetto Di Marco, rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi in contrada Piana, area rurale situata al confine con il territorio di Mistretta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava conducendo il proprio trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo è uscito dal percorso precipitando in un burrone. Nella caduta il sessantunenne è rimasto schiacciato dal veicolo, riportando lesioni risultate fatali.

La scomparsa dell’allevatore aveva destato preoccupazione già nella serata del 4 agosto, quando i familiari, non riuscendo più a contattarlo, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri, sono proseguite per tutta la notte fino al ritrovamento del corpo, avvenuto alle prime ore del mattino successivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero e nei rilievi.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta del trattore nel dirupo.

La Procura della Repubblica di Patti è stata informata dell’episodio. Dopo l’ispezione eseguita dal medico legale, il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma senza richiedere l’esecuzione dell’autopsia. Il corpo è stato trasferito nell’obitorio del cimitero comunale di Pettineo, dove resterà a disposizione dei familiari.

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