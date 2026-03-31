Patti, gara da 1,6 milioni per mettere in sicurezza via Aldo Moro

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha avviato un intervento nel territorio di Patti, nel Messinese, finalizzato alla messa in sicurezza dell’area urbana di via Aldo Moro.

Il bando di gara, pubblicato dagli uffici coordinati da Sergio Tumminello, prevede un importo complessivo di 1,6 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 6 maggio.

L’operazione rappresenta un passaggio rilevante in un contenzioso di lunga durata che interessa una porzione del centro abitato, coinvolgendo sia gli edifici dell’Istituto autonomo case popolari situati sul versante a valle sia alcuni immobili sul lato monte della stessa via.

L’area presenta un livello di pericolosità classificato P3 e un grado di rischio R4. Le condizioni del versante evidenziano criticità diffuse, con lesioni visibili nei muri perimetrali degli edifici Iacp, nei muri di contenimento e cedimenti del terreno dovuti a fenomeni di smottamento progressivo.

Gli interventi programmati comprendono opere di consolidamento e di stabilizzazione del pendio, la demolizione e successiva ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, oltre alla realizzazione di sistemi di regimazione delle acque. Il progetto include anche la riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi, compromessi dal dissesto, e la costruzione di tre paratie di lunghezza differente, pari a 58, 141 e 19 metri, dotate delle stesse caratteristiche tecniche e completate da un cordolo sommitale.

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