“Le Dodici Notti Magiche”, arte e musica insieme a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Gioiosa Marea si prepara ad accogliere un evento culturale di rilievo: “Le Dodici Notti Magiche”, una rappresentazione che unisce storia, mistero e arte. L’iniziativa, che esplora il tema delle incoronazioni, dei misteri e dei prodigi storici, si svolgerà il prossimo 28 dicembre alle ore 18:45 nella Chiesa di Maria Santissima delle Grazie.

Le voci narranti dell’evento saranno Cinzia Maccagnano ed Elio Crifò, artisti noti per le loro capacità interpretative e per il contributo alla divulgazione culturale. La parte musicale, eseguita interamente dal vivo, vedrà la partecipazione dei musicisti Fabio Sodano e Antonio Putzu, che si esibiranno con strumenti a fiato, arricchendo l’atmosfera della serata con sonorità suggestive.

La drammatizzazione è stata curata da Elio Crifò e Anna Ricciardi, mentre l’idea e la progettazione dell’evento portano la firma di Anna Ricciardi (nella foto), già nota per il suo impegno nella promozione di eventi culturali di grande qualità.

Per partecipare all’evento, l’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione. È possibile contattare il numero WhatsApp 349 5558660 per riservare il proprio posto.

Questo appuntamento rappresenta un’opportunità unica per immergersi in una serata di cultura, musica e narrazione, in uno scenario suggestivo che valorizza le tradizioni e la storia locale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁