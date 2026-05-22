Stromboli, Carabinieri fermano il party di fine riprese con Mick Jagger

Si è conclusa con un’interruzione anticipata la festa privata organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film Three Incestuous Sisters, dopo circa un mese di lavorazione sull’isola. Durante il ricevimento, al quale partecipavano cast e troupe, è intervenuta l’Arma dei Carabinieri per far rispettare l’ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nella giornata del mercoledì.

Tra gli ospiti presenti figuravano Mick Jagger, impegnato nel film nel ruolo del guardiano del faro, la regista Alice Rohrwacher e gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

Secondo quanto riferito, la musica proveniva da una piccola cassa ed era diffusa a volume contenuto. L’intervento ha suscitato sorpresa tra i presenti, ma la richiesta di interrompere l’intrattenimento è stata accolta senza contestazioni. La serata è proseguita con un brindisi conclusivo e una torta preparata per l’occasione.

Il giorno successivo la troupe ha lasciato Stromboli utilizzando collegamenti di linea, mentre Jagger ha raggiunto la destinazione successiva con un elicottero privato.

Sull’accaduto è intervenuta la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Oliva, che ha espresso rammarico per quanto avvenuto, sostenendo la necessità di una maggiore valorizzazione del territorio e di un dialogo più efficace tra amministrazione e realtà locali. Nelle sue dichiarazioni ha inoltre richiamato il ruolo del turismo per l’economia delle Isole Eolie e ha citato il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

Anche Brand Eolie, attraverso il proprio portavoce e a nome delle aziende aderenti, ha manifestato dispiacere per l’episodio, rivolgendo un invito pubblico a Mick Jagger per una futura visita nelle Eolie e per organizzare una nuova serata sull’arcipelago.

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