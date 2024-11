Oltre 720mila euro per il Bonus Bebè dalla Regione Siciliana

La Regione Siciliana ha reso pubblica la graduatoria dei beneficiari del bonus bebè per il primo semestre del 2024, destinato alle famiglie in difficoltà economica. I fondi stanziati ammontano a oltre 720 mila euro e saranno erogati alle amministrazioni locali, incaricate di trasferire successivamente le somme alle famiglie aventi diritto. Ogni beneficiario riceverà un contributo di mille euro, pensato per supportare le famiglie con neonati in un momento economicamente delicato.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali, si rivolge ai genitori siciliani o a coloro che esercitano la patria potestà e che dispongono di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a tremila euro. La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza, che provvederà a verificare i requisiti e ad erogare l’aiuto alle famiglie inserite nella graduatoria. La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari è avvenuta tramite il portale istituzionale della Regione Siciliana.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano, ha sottolineato l’importanza del provvedimento, affermando: «Il tema della natalità è diventato cruciale ed è doveroso che ogni amministrazione intraprenda iniziative e intervenga con misure efficaci, soprattutto per le fasce più deboli. Il bonus bebè, voluto dal governo regionale, è una misura a sostegno di chi si trova a vivere uno dei momenti più belli, ma anche tra i più impegnativi, della propria vita. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza, in maniera concreta, alle famiglie in forti difficoltà economiche».

Per il secondo semestre del 2024, la Regione ha previsto l’elaborazione di una nuova graduatoria che verrà stilata sulla base delle domande pervenute e della documentazione presentata dai richiedenti. La misura, concepita per favorire le famiglie economicamente fragili, rappresenta un intervento di sostegno alla natalità in Sicilia, rispondendo a una crescente attenzione verso le problematiche sociali.

