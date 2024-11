Regione Siciliana, al via l’attuazione dei fondi FSC da 5,3 miliardi di euro

La Regione Siciliana ha ottenuto il via libera per utilizzare i 5,3 miliardi di euro stanziati nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2021-2027. L’approvazione ufficiale della delibera 41/2024 da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, permette di avviare progetti entro la fine dell’anno, come confermato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Abbiamo già pronti i primi progetti da mettere in cantiere entro fine anno rispettando tutte le scadenze previste”, ha dichiarato Schifani dopo l’annuncio.

L’accordo, firmato il 27 maggio a Palermo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana, offre una significativa occasione per il territorio. Secondo Schifani, il finanziamento rappresenta un’opportunità di sviluppo a lungo termine per infrastrutture, occupazione e servizi destinati ai cittadini siciliani. “Il mio governo è determinato a utilizzare questi fondi in modo rapido ed efficiente, puntando su interventi strategici che possano davvero fare la differenza per il futuro dell’Isola e dei suoi abitanti”, ha affermato il presidente della Regione, sottolineando l’obiettivo di rispondere alle necessità locali e promuovere una crescita sostenibile.

Con l’approvazione dei fondi, i dipartimenti regionali responsabili dei diversi settori possono procedere all’attuazione delle misure previste. Le strutture regionali incaricate dovranno avviare, entro sessanta giorni, le procedure di selezione dei progetti da finanziare per le diverse linee d’azione del Fondo. In tale contesto, il dipartimento Programmazione, incaricato di gestire l’accordo con il governo nazionale, ha richiesto ai dipartimenti una verifica degli interventi già programmati per eventuali aggiornamenti, con particolare attenzione agli obiettivi di spesa fissati per il 2024.

La Sicilia risulta essere la regione italiana con il maggior ammontare di fondi FSC assegnati, cui si aggiungono 1,3 miliardi di euro di cofinanziamento regionale per il progetto del Ponte sullo Stretto e 234 milioni di euro di anticipazioni FSC, per un totale di 6,8 miliardi di euro a disposizione del territorio.

