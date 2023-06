Folla in rivolta: Torre Faro si mobilita contro la costruzione del ponte

Il corteo del “no” al ponte sullo Stretto sconvolge Torre Faro con una folla eterogenea che protesta contro l’opera. Renato Accorinti si unisce al movimento, sottolineando l’importanza di favorire il turismo e investire nelle infrastrutture già esistenti.

Torre Faro è stata invasa da un’ondata di protesta, con il popolo dei No al ponte che si è riunito per manifestare contro la costruzione dell’opera. In risposta all’invito dei comitati No Ponte, le strade del quartiere si sono animate di una folla compatta, pronta a far sentire la propria voce. Il corteo, composto da oltre un migliaio di persone di ogni età, ha sfilato per le vie di Torre Faro, brandendo bandiere, striscioni e intonando slogan decisi. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini che si sono uniti al passaggio del corteo, aumentandone progressivamente la dimensione.

Renato Accorinti, uno dei fondatori del movimento No Ponte, si è unito alla protesta, dichiarando che “il ponte è una follia sotto molti aspetti e non gioverebbe all’economia”. Secondo Accorinti, è necessario favorire il turismo e concentrarsi sulla messa in sicurezza del territorio, nonché sull’ampliamento delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e viarie.

Il movimento No Ponte ha dimostrato una grande eterogeneità, coinvolgendo associazioni, partiti politici, sindacati e cittadini comuni, tutti accomunati dalla convinzione che altre priorità debbano essere prese in considerazione per lo sviluppo del territorio.

