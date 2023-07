Carabinieri del NAS alle Isole Eolie: chiuse e sanzionate diverse attività

Controlli del NAS di Catania alle Eolie: irregolarità, sanzioni e chiusure in diverse attività commerciali.

Durante i controlli del NAS di Catania alle Isole Eolie, numerose irregolarità amministrative sono state riscontrate, con segnalazioni alle autorità e sanzioni per operatori di settore, oltre al sequestro di alimenti non idonei e la chiusura di alcune imprese commerciali.

Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania hanno condotto un’importante operazione di controllo alle Isole Eolie, con il supporto del personale delle Stazioni Carabinieri di Lipari e Salina. Durante le ispezioni effettuate, sono state rilevate diverse irregolarità prevalentemente di natura amministrativa. Come conseguenza di tali irregolarità, 6 operatori del settore, tra cui un ristoratore, sono stati segnalati alle Autorità Giudiziaria e Sanitaria.

Le azioni dei Carabinieri del NAS hanno portato anche all’applicazione di oltre 6 sanzioni, per un totale di 8.500 euro. Durante i controlli, è stato effettuato il sequestro di oltre 10 kg di alimenti non idonei al consumo, segnalando così un grave rischio per la salute dei consumatori.

Inoltre, le autorità competenti hanno provveduto alla chiusura e sospensione di tre attività commerciali irregolari. Queste misure sono state necessarie per garantire la tutela della salute pubblica e la corretta applicazione delle normative vigenti nel settore.

L’operazione dei Carabinieri del NAS alle Isole Eolie ha messo in luce la necessità di intensificare i controlli per contrastare pratiche illegali e irregolari, al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti offerti ai consumatori.

