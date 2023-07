Gioiosa Marea e Piraino: in discussione lo svincolo autostradale

Mobilità e sviluppo: il progetto svincolo autostradale tra Gioiosa e Piraino.

Nel recente incontro tra il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane e il Sindaco di Gioiosa Marea, si è discusso del progetto di uno svincolo autostradale tra Gioiosa e Piraino. L’iniziativa mira a migliorare la connettività e lo sviluppo delle due località, favorendo la mobilità e il turismo. Sono stati stabiliti ulteriori incontri per definire i dettagli tecnici e finanziari del progetto.

di Maria Cristina Miragliotta – Nella giornata di ieri, 14 luglio 2023, si è tenuto un importante incontro presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) che ha coinvolto il Presidente del CAS, Filippo Nasca, e il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia. L’obiettivo principale della riunione era la discussione approfondita del progetto riguardante la realizzazione di uno svincolo autostradale tra le località di Gioiosa e Piraino, situate in provincia di Messina.

Durante l’incontro, il Presidente del CAS ha esposto dettagliatamente il piano preliminare dello svincolo autostradale, evidenziando l’importanza di tale infrastruttura per la mobilità e lo sviluppo delle due località coinvolte. Il Sindaco La Galia, a sua volta, ha sottolineato l’entusiasmo e l’interesse del comune di Gioiosa Marea nel collaborare attivamente per la realizzazione del progetto.

Il Sindaco ha sottolineato inoltre l’importanza di valutare la fattibilità dell’opera, non solo in termini di ritorno economico e turistico, ma anche per garantire la protezione civile. Considerando gli eventi franosi che hanno isolato Gioiosa Marea in passato, lo svincolo autostradale svolgerebbe un ruolo fondamentale nella difesa di tutti i cittadini.

La realizzazione dello svincolo autostradale tra Gioiosa e Piraino rappresenta una sfida importante per il CAS e per le autorità locali, in quanto mira a migliorare l’accessibilità e la connettività della zona, facilitando gli spostamenti dei cittadini e agevolando il flusso turistico.

L’incontro si è concluso con un clima positivo e la promessa di un’impegno congiunto per portare a termine questo importante progetto infrastrutturale. La realizzazione dello svincolo autostradale tra Gioiosa e Piraino rappresenta una significativa opportunità di sviluppo per entrambe le località, puntando a migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovendo lo sviluppo socioeconomico dell’area interessata.

