Festival magico “Contaminazioni Spettacolari” il 17 agosto a Milazzo

Il 17 agosto 2025 Milazzo ospita la terza edizione di “Contaminazioni Spettacolari, international magic & circus festival”, riconosciuto come il principale evento di arte magica e circense del Sud Italia. Sotto la direzione artistica di Francesco Merrina, la manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Comune di Milazzo, del Club Magico Italiano, della Federazione Italiana dello Spettacolo Popolare, del Club Nazionale Amici del Circo e del Gruppo Lidia Togni. Sul palco, in una produzione esclusiva, si alterneranno sette artisti di rilevo internazionale. Il programma include tre campioni del mondo: Lea Kyle, trasformista e vincitrice del Campionato del Mondo 2025 nonché finalista di “America’s Got Talent”; Florian Sainvet, campione del mondo di manipolazione e volto del Cirque du Soleil con il numero “Human Robot”; Alexis Levillon, detentore del titolo mondiale di diablo.

Completano il cast Andrea Fratellini & Zio Tore, vincitori di “Italia’s Got Talent” 2020, il campione italiano di magia Lupis, Vito Lasala con illusioni di grande formato e Matteo Frazione, trionfatore di “Italia’s Got Talent” 2024. In occasione dell’evento sarà conferito il “Cilindro Award” a Marcello Marchetti, riconosciuto per impegni nel circo europeo e per iniziative solidali condivise con Don Ugo Di Marzo e Padre Alfonso Cammarata. “Abbiamo voluto un cast internazionale per coniugare magia e solidarietà”, afferma Merrina. Il sindaco Giuseppe Midili commenta: “L’inserimento nella programmazione estiva conferma l’attenzione verso il pubblico”. Famiglie in difficoltà saranno invitate gratuitamente in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali. I biglietti, a partire da 10 euro, sono disponibili su tickettando.it.

👁 Articolo letto 87 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.