Chirurgia urgente: solo Milazzo e Taormina operative in provincia

Nella provincia di Messina l’Asp Messina coordina sei presidi ospedalieri: Mistretta, Sant’Agata di Militello, Patti, Milazzo, Lipari e Taormina. Dei reparti di Chirurgia Generale, solo quelli di Milazzo e Taormina sono attualmente ritenuti idonei a gestire ricoveri urgenti; gli altri quattro, a causa di carenze di personale medico, forniscono esclusivamente consulenze nelle dodici ore, senza garantire il servizio per le urgenze.

In considerazione dell’aumento della popolazione stagionale lungo la costa tirrenica per il flusso turistico estivo, viene sollecitato un intervento urgente da parte dell’assessore alla Salute e del direttore generale dell’Asp Messina, dott. Giuseppe Cuccì. Si chiede di predisporre un piano di riorganizzazione che impieghi in modo più efficace i dirigenti medici dei presidi attualmente limitati alle consulenze.

Il segretario del Movimento Cristiano Lavoratori di Patti, Placido Salvo, propone il trasferimento temporaneo, tramite turnazione equa e con disposizione di servizio, di cinque medici chirurgici dall’ospedale di Barcellona a quello di Patti. La struttura di Patti, definita complessa, è già dotata di anestesia, rianimazione, Utic, emodinamica ed elisuperficie, e potrebbe riattivare il servizio di urgenza.

Secondo la proposta, potenziando Patti e integrando il suo ruolo con quello di Milazzo si migliorerebbe la copertura territoriale, estendendo l’assistenza fino a Tusa e garantendo maggiore capacità di risposta alle emergenze durante il periodo estivo.

