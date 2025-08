A Catania ruba una carta di credito e compra 140euro di sigarette

Nel quartiere Librino a Catania, un uomo di 55 anni con precedenti di Polizia è stato identificato e denunciato dopo aver utilizzato una carta di credito sottratta da un’auto in sosta per acquistare sigarette per 140 euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe rovistato all’interno del veicolo, appropriandosi della carta insieme ad effetti personali del proprietario, e si sarebbe poi recato in un bar-tabacchi di via Palermo per effettuare l’acquisto.

La vittima ha immediatamente ricevuto la notifica dell’addebito sul proprio smartphone e si è rivolta al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino per presentare denuncia. «All’arrivo della denuncia sono state acquisite le immagini di videosorveglianza e ricostruiti gli spostamenti», ha riferito un portavoce della Polizia. L’analisi dei filmati ha mostrato l’uomo con i pacchetti di sigarette impilati tra le mani. Un confronto con le banche dati, la valutazione dei tratti somatici e la presenza di un tatuaggio hanno permesso di attribuire con certezza l’identità del 55enne.

L’individuo è stato rintracciato dagli agenti, accompagnato negli uffici di polizia e denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, con la presunzione di innocenza che rimane fino a sentenza definitiva.

