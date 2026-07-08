Gioiosa Marea, prende il via l’iter per il nuovo svincolo sulla A20

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato il percorso amministrativo per inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche quattro interventi infrastrutturali ritenuti prioritari per la rete viaria dell’Isola. L’iniziativa è stata disposta dal presidente del CAS, Filippo Nasca, attraverso una comunicazione indirizzata al direttore generale dell’ente, con la richiesta di predisporre gli atti necessari alla successiva fase di progettazione.

Tra le opere individuate figura il completamento dell’autostrada A18 Siracusa-Gela mediante la realizzazione del tratto compreso tra Gela e Scicli. Il piano comprende inoltre la costruzione della terza corsia sull’autostrada A18 Messina-Catania, intervento finalizzato ad aumentare la capacità della direttrice e a rendere più scorrevole la circolazione.

Nella programmazione rientrano anche tre rotatorie previste nell’area dello svincolo di Patti, lungo il collegamento tra il casello autostradale, il centro cittadino e l’autostrada A20 Messina-Palermo. È previsto, inoltre, l’avvio delle attività per la realizzazione del nuovo svincolo di Gioiosa Marea sulla stessa A20.

Secondo il Consorzio, gli interventi sono destinati a migliorare l’accessibilità ai territori, incrementare i livelli di sicurezza della circolazione e rendere più efficiente il sistema dei collegamenti autostradali regionali, con ricadute sulle aree interessate.

L’inserimento delle opere nella programmazione triennale rappresenta la fase preliminare del relativo iter progettuale e consentirà di procedere successivamente con l’individuazione delle risorse economiche necessarie alla loro esecuzione.

«Si tratta di infrastrutture attese da anni e di interventi strategici per il futuro della mobilità siciliana. L’obiettivo è avviare con tempestività le attività necessarie affinché queste opere possano entrare concretamente nel percorso di programmazione e realizzazione, dando risposte alle esigenze dei cittadini, dei territori e del sistema produttivo regionale», ha dichiarato il presidente del CAS, Filippo Nasca.

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