Santa Teresa di Riva, Lo Giudice punta alla normalità estiva

Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, indica le priorità per i prossimi mesi dopo l’incontro in Prefettura al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. L’obiettivo dichiarato è il ritorno alla normalità e la salvaguardia della stagione turistica estiva, pur in presenza di alcune limitazioni.

“L’obiettivo è tornare il prima possibile a una condizione di normalità. Farò di tutto per dare alla mia comunità una stagione estiva degna di questo nome”, afferma il primo cittadino, evidenziando l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire condizioni adeguate alla popolazione e alle attività locali.

Lo Giudice sottolinea che, nonostante le difficoltà, si sta operando con urgenza per consentire lo svolgimento regolare della stagione estiva, precisando che la fase di ricostruzione richiederà tempi più lunghi. “Ci saranno delle limitazioni, ma stiamo lavorando per assicurare una stagione estiva normale. La ricostruzione richiederà più tempo”, aggiunge.

Nel corso del vertice è stata effettuata una prima verifica degli interventi urgenti necessari per il territorio. Il sindaco definisce l’incontro una tappa significativa per la comunità, ricordando l’avvio dei lavori destinati alla protezione del lungomare, annunciati in occasione del sopralluogo del presidente Schifani.

L’intervento prevede un investimento di 10 milioni di euro per la realizzazione di quattordici pennelli e per il completamento degli interventi di ripristino della spiaggia. Secondo il primo cittadino, si tratta di una corsa contro il tempo per prevenire ulteriori cedimenti e criticità lungo il litorale. “Il tempo è la sfida più importante. Non è semplice definire un cronoprogramma, ma faremo il possibile”, conclude Lo Giudice, sottolineando la necessità di adeguate risorse economiche e del sostegno delle istituzioni coinvolte.

👁 Articolo letto 275 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.