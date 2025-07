Imprenditore nautico 51enne muore in un incidente a Patti

Intorno alle 17 di oggi, lungo la strada a scorrimento veloce Patti–San Piero Patti, un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un furgone nei pressi dell’area industriale. La vittima, identificata come Andrea Trimarchi, 51 anni, si trovava in sella a una moto di grossa cilindrata non di sua proprietà. Fatale è stato l’impatto, le cui cause restano al momento in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, mentre i Sanitari del 118 hanno tentato invano ogni manovra di rianimazione. I medici hanno dichiarato: “Vani i tempestivi tentativi di rianimazione”. Poco dopo, Trimarchi è spirato sul posto.

Il conducente del furgone, proveniente da un paese montano nei dintorni, è stato subito sottoposto a interrogatorio e agli esami di routine. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e della salma, in attesa degli esiti delle indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il comandante dei Carabinieri ha precisato: “Le indagini proseguono per accertare le cause del tragico schianto”.

Imprenditore nautico noto e apprezzato nella comunità pattese, Trimarchi lascia la moglie e due figlie in tenera età. Suo fratello Carmelo, già comandante della stazione dei Carabinieri di Librizzi, si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente.

