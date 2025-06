Femminicidio a Pantelleria: ergastolo confermato per Onofrio Bronzolino

La Corte d’assise di Trapani ha inflitto all’imputato Onofrio ‘Ninni’ Bronzolino, 54 anni, la pena dell’ergastolo per l’omicidio della compagna Anna Elisa Fontana, 50 anni. Trattenuto in carcere dal 22 settembre 2023, Bronzolino è accusato di aver versato benzina sulla donna e di averle appiccato il fuoco in un’abitazione di Pantelleria. La vittima è deceduta dopo tre giorni di agonia, a seguito di ustioni di secondo e terzo grado estese sul 90 per cento della superficie corporea.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Marsala e condotta dai Carabinieri di Pantelleria, ha documentato una serie di maltrattamenti subiti da Fontana tra il 2022 e il 2023, maltrattamenti per i quali la vittima non aveva mai presentato querela. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Diego Sebastiani, l’imputato “avrebbe agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto, a causa di un’esagerata e ingiustificata gelosia”. Il giudice ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e della premeditazione, accolte nella richiesta di ergastolo presentata dal ministero pubblico. Nel processo le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Marilena Messina, per Anna Bonomo, madre della vittima, e da Leo Genna e Marianna Rizzo per i figli di Fontana; quest’ultima ha difeso anche il Comune di Pantelleria. La pronuncia segna la conclusione di un procedimento avviato in seguito a un episodio di violenza estrema.

