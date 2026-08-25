Messina, pullman urta un’auto e fugge: individuato l’autista

È stato individuato attraverso le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona l’autista del pullman coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina in piazza Stazione, a Messina. Il mezzo aveva urtato una Ford Fiesta mentre percorreva la corsia riservata al tram, proseguendo successivamente la marcia senza fermarsi.

Alla guida dell’automobile si trovava una dottoressa in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Messina. In seguito all’impatto, la vettura ha riportato danni evidenti. La conducente aveva fornito una prima descrizione del mezzo coinvolto, indicando un pullman di colore bianco con scritte rosse.

Nel corso degli accertamenti effettuati sul luogo dell’incidente era stata inoltre recuperata la coppa di una ruota, presumibilmente staccatasi dal pullman durante la collisione. L’elemento è stato acquisito insieme alle altre informazioni raccolte per risalire al veicolo.

Un contributo determinante all’identificazione è arrivato dal sistema di videosorveglianza presente nell’area. L’esame delle registrazioni ha permesso di ricostruire il percorso seguito dal pullman dopo l’urto e, attraverso gli elementi acquisiti, di individuare il conducente.

Gli accertamenti proseguono per definire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze nelle quali si è verificato l’impatto. Le verifiche dovranno inoltre consentire di stabilire le eventuali responsabilità legate all’accaduto.

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