Incidente sulla A18 tra Acireale e Giarre: conducente ferito gravemente

Grave incidente questa mattina sull’autostrada A18, nel tratto compreso tra Acireale e Giarre in direzione Messina. L’incidente ha coinvolto un’auto che, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha impattato contro il guard rail a circa due chilometri dalla rampa di accesso allo svincolo di Giarre. Il conducente dell’auto ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. L’intervento dell’elisoccorso è stato necessario a causa delle condizioni del ferito.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e le squadre di soccorso del 118. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore a causa della chiusura delle due corsie dell’autostrada. L’elisoccorso ha trasportato il conducente ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

Gli inquirenti stanno ancora cercando di capire le cause dell’incidente. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che si verifica lungo le strade dell’Isola. In questo caso, l’autostrada A18 è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata.