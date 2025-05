Festa della Mamma, domenica speciale dedicata a tutte le Mamme

di Maria Cristina Miragliotta – La seconda domenica di maggio, in Italia e in numerosi Paesi del mondo, si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza dedicata a onorare il ruolo insostituibile delle madri nella vita familiare e sociale. La giornata rappresenta un’occasione per esprimere affetto, gratitudine e riconoscenza attraverso fiori, regali, lettere o gesti simbolici.

Le origini moderne della festa risalgono al primo Novecento negli Stati Uniti, grazie all’impegno di Anna Jarvis, che volle rendere omaggio alla madre attivista. In Italia la tradizione si è diffusa a partire dagli anni Cinquanta, trovando ampio consenso in ogni regione.

La Festa della Mamma si inserisce tra gli eventi più sentiti dal punto di vista affettivo e commerciale. I negozi di fiori, le pasticcerie e le attività artigianali registrano un picco di vendite, mentre le scuole preparano lavoretti e poesie per coinvolgere i più piccoli.

L’iniziativa coinvolge anche il mondo della comunicazione, con campagne pubblicitarie e contenuti dedicati che celebrano l’amore materno. In molte città italiane si organizzano concerti, mostre o eventi culturali per rendere omaggio alla maternità.

Pur nella sua semplicità, questa ricorrenza contribuisce a rafforzare il legame intergenerazionale e a sottolineare il valore della famiglia come nucleo fondamentale della società.

❤ Auguri a tutte le mamme ❤

