Giornata formativa, Arte e Scienza dialogano nella cura della SLA

Il 27 marzo si è svolto presso la Fondazione Prada un incontro tematico dedicato alla sclerosi laterale amiotrofica, organizzato in collaborazione con AISLA e AriSLA all’interno del progetto “Preserving the Brain: A Call to Action”. La giornata ha preso avvio con un’attività formativa rivolta agli studenti dell’IIS Oriani Mazzini di Milano, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Gli studenti hanno visitato la mostra scientifica ideata dal professor Giancarlo Comi, incentrata sulla prevenzione e sul trattamento precoce delle patologie neurodegenerative. Durante la visita, AriSLA ha illustrato gli sviluppi della ricerca, mentre AISLA ha promosso una riflessione sulla dimensione umana della cura, valorizzando testimonianze di vita.

La mostra è stata guidata da dottorandi dell’Istituto San Raffaele e si è conclusa con la redazione del “Manifesto Etico delle parole della Cura”, elaborato dagli studenti con termini quali “speranza”, “progresso” e “diagnosi”. Nel pomeriggio, volontari, familiari e persone affette da SLA hanno partecipato a un percorso attraverso l’esposizione Atlas di Fondazione Prada. Guidati da Mary Zurigo e Michele Porcu di Z.E.A., con il supporto della psicologa Anisia Carlino, i partecipanti hanno esplorato installazioni artistiche che hanno favorito una riflessione sulla malattia e la trasformazione personale.

Il talk serale ha visto gli interventi di Chiara Costa, Cornelia Mattiacci, Grazia Micarelli, Lucia Monaco e altri esperti come Riccardo Zuccarino, Anna Ambrosini, Federica Cerri e Nilo Riva. Le loro riflessioni hanno evidenziato il valore della ricerca come strumento di conoscenza e cura. Carlo Mango ha sottolineato il ruolo congiunto di scienza e arte come agenti di trasformazione, mentre Alberto Fontana ha parlato della “follia” come forza creativa. La giornalista Elisa Longo ha condotto la riflessione, ispirata dalle parole di Davide Rafanelli, che ha contribuito a definire i concetti chiave inseriti nel Manifesto Etico, quali “relazione”, “creatività” e “determinazione”.

© Riproduzione riservata.

