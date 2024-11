Messina, il Sindaco Basile nomina Carreri nuovo assessore comunale

Presentato oggi presso il palazzo Zanca, il dott. Antonino Carreri è stato nominato assessore della Giunta Basile. Con il decreto n. 52 firmato dal sindaco Federico Basile, Carreri subentra all’assessore dimissionario Pietro Currò, assumendo le deleghe relative ai Rapporti con il Consiglio comunale, Attuazione del decentramento amministrativo, oltre ai rapporti con le partecipate AMAM e Messinaservizi Bene Comune.

Durante la presentazione ufficiale, il sindaco Basile ha elogiato il lavoro svolto da Currò, ringraziandolo “per l’impegno dimostrato in due anni di mandato sia come componente del CdA di A.Ris.Mé che come assessore”. Ha proseguito affermando che l’esperienza di Currò è stata “un punto di riferimento” per l’Amministrazione, augurando a Carreri di svolgere il ruolo “con lo stesso impegno”. La nomina di Carreri, come spiegato da Basile, si inserisce in un quadro di “revisione complessiva della Giunta e delle Partecipate”, mantenendo un segno di “continuità amministrativa”. In qualità di attuale coordinatore cittadino del movimento Sud Chiama Nord, Carreri porta “un’esperienza politica solida, simile a quella di Pietro Currò”.

Tra le priorità di Carreri, Basile ha indicato i rapporti con il Consiglio comunale e il potenziamento del decentramento amministrativo. “Stiamo lavorando per l’istituzione della settima municipalità, un’importante sfida per l’Amministrazione”, ha sottolineato, affidando al nuovo assessore il compito di accelerare questo processo. La delega ai rapporti con AMAM e Messinaservizi, precedentemente gestita dall’assessore Francesco Caminiti, passa ora a Carreri. Basile ha elogiato Caminiti per “l’encomiabile lavoro” svolto nel coordinamento con le partecipate che offrono servizi essenziali alla cittadinanza.

Nel corso della stessa presentazione, è stata annunciata anche una nuova assegnazione: la delega alla Pubblica istruzione verrà attribuita all’assessora Liana Cannata, già responsabile delle Politiche giovanili e Pari opportunità. “Con questa delega, Cannata potrà completare un percorso già avviato”, ha spiegato Basile, rafforzando ulteriormente il lavoro dell’Amministrazione in ambito educativo.

Nato a Messina il 2 febbraio 1966, Antonino Carreri ha dichiarato di essere “onorato” per la nomina e di avere “profonda gratitudine” verso il sindaco Basile e il leader di partito Cateno De Luca. Ha espresso il desiderio di “servire la città con umiltà e professionalità”, basandosi sull’esperienza decennale acquisita come consigliere comunale e di circoscrizione. “Spero di contribuire concretamente per dare alle circoscrizioni una reale autonomia operativa”, ha affermato Carreri, aggiungendo che l’esperienza maturata negli anni gli consentirà di agevolare il dialogo con il Presidente del Consiglio comunale e gli altri consiglieri, con cui ha costruito relazioni positive e trasversali.

L’assessore uscente Pietro Currò ha salutato la Giunta di palazzo Zanca, descrivendo l’esperienza come “molto proficua”, con particolare riferimento alla delega alla Pubblica istruzione. Currò ha dichiarato che il suo impegno per la città di Messina “proseguirà come sempre” nei prossimi anni.

