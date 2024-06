Operai forestali ripuliscono Parco Castello Nelson a Bronte

A Bronte, il Parco del Castello Nelson ha recentemente subito significativi interventi di manutenzione, riducendo il rischio di incendi tipico della stagione estiva. Il parco, che circonda il Castello Nelson e attira numerosi visitatori ogni giorno, è stato messo in sicurezza grazie al lavoro coordinato di esperti operai forestali, in collaborazione con l’Azienda foreste demaniali e il Comune di Bronte.

Per diversi giorni, un nutrito gruppo di operai forestali, equipaggiati di decespugliatori e altre attrezzature necessarie, ha ripulito la vasta area verde intorno all’antico maniero donato a Horatio Nelson, eliminando la vegetazione infestante. L’intero spazio, attraversato da un suggestivo basolato lavico e dominato dal museo della pietra lavica, è ora non solo sicuro, ma anche più accogliente per i tanti turisti che quotidianamente visitano il Castello.

Il sindaco Pino Firrarello ha espresso gratitudine verso il dott. Agatino Sidoti, dirigente del Servizio per il Territorio di Catania del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, per aver supportato l’iniziativa: «Il Castello è uno dei beni architettonici, storici e monumentali più importanti per Bronte e per la Sicilia. Curarlo in tutti i suoi aspetti e mantenerlo è molto oneroso. Per questo, la sinergia con l’Azienda forestale è stata fondamentale».

Il sindaco ha voluto personalmente ringraziare gli operai, affiancato dalla responsabile del Castello per il Comune, Patrizia Orefice, con un momento conviviale a fine lavori, durante il quale si è potuto gustare il tradizionale pane condito delle zone circostanti.

Firrarello ha sottolineato l’importanza dell’impiego degli operai forestali in attività come queste: «L’utilizzo degli operai forestali è prezioso per la collettività. Avere a disposizione operatori qualificati solitamente destinati alla salvaguardia delle aree boscate è di grande valore per i Comuni».

Il Castello Nelson continua ad attrarre una moltitudine di turisti, molti dei quali scelgono di visitare il museo multimediale e le stanze nobili del maniero, mentre altri preferiscono semplicemente passeggiare lungo il maestoso viale del giardino.

