Schifani: onorare la memoria di Borsellino è un dovere collettivo

Ricordando la strage di via D’Amelio: l’impegno per verità e giustizia contro la mafia.

In occasione dell’anniversario dell’eccidio di via D’Amelio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea l’importanza di onorare la memoria di Paolo Borsellino e i valori che rappresentava. Schifani richiama alla luce della verità per ottenere giustizia e si solidarizza con le famiglie delle vittime.

Trentuno anni fa, il 19 luglio 1992, la Sicilia e l’intera Italia furono scosse da un tragico evento che segnò profondamente la storia del paese: la strage di via D’Amelio. In quell’attentato, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta persero la vita, lasciando una ferita indelebile nel tessuto sociale. Oggi, a distanza di tanti anni, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea l’importanza di onorare la memoria di Borsellino e di portare avanti i valori che egli rappresentava.

Nel ricordare l’esempio di Paolo Borsellino, Schifani evidenzia il senso dello Stato, la giustizia, la dignità e la rettitudine che lo hanno contraddistinto. Il giudice Borsellino si distinse per il suo impegno indefesso nella lotta contro la mafia e l’illegalità, diventando un simbolo di speranza e di coraggio per l’intera nazione.

Per onorare veramente la memoria di Borsellino, Schifani sottolinea che ognuno, nel proprio ruolo, deve impegnarsi a promuovere i valori di giustizia e legalità che egli difendeva. Inoltre, è fondamentale fare piena luce sui tragici eventi di quegli anni bui, perché solo attraverso la verità sarà possibile ottenere giustizia. In tal senso, il presidente della Regione Siciliana esprime la sua vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, che ancora oggi lottano per ottenere giustizia e per non dimenticare.

Il tragico attentato di via D’Amelio rappresenta una ferita aperta nella storia dell’Italia. Tuttavia, la figura di Paolo Borsellino continua a ispirare e a spingere avanti coloro che si battono contro la mafia e per una società più giusta. La sua eredità rimane un monito costante affinché nessuno dimentichi le vittime innocenti e affinché tutti si impegnino a preservare la legalità e a combattere ogni forma di criminalità.

In questo anniversario, la Sicilia e l’intera nazione si uniscono per ricordare Paolo Borsellino e per rinnovare l’impegno a non abbassare la guardia di fronte alla mafia. La strage di via D’Amelio è un simbolo della lotta per la verità e la giustizia, e solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile sconfiggere definitivamente questo cancro sociale.

La strage di via D’Amelio non può essere dimenticata. La memoria di Paolo Borsellino e delle altre vittime deve restare viva, affinché si possa costruire un futuro migliore, basato sui valori di legalità, giustizia e solidarietà. Oggi, più che mai, è fondamentale continuare a lavorare per un’Italia libera dalla mafia e per onorare degnamente la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per questa causa.

