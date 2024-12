Stefania Sandrelli all’ottava edizione del Messina Film Festival

L’attrice Stefania Sandrelli ha concluso ieri la manifestazione del Messina Film Festival – Cinema & Opera, tenutasi al Teatro Vittorio Emanuele. La celebre interprete ha presentato il reading “Relazioni pericolose” nel ruolo di Santuzza, tratto da Cavalleria Rusticana. La performance, diretta da Debora Pioli, ha integrato le musiche di Pietro Mascagni con la regia di Marco Voleri. L’evento ha visto anche la partecipazione di Rocco Roca Rey al pianoforte e Daria Masiero come soprano.

Durante il pomeriggio, sono stati assegnati i premi del “Concorso internazionale di cortometraggi”. Il premio Emi Mammoliti al Miglior Corto è andato a “Josefine”, diretto dalla regista britannica Antonia Bain, che ha ritirato il riconoscimento insieme all’animatrice Sophie Bird. La giuria, presieduta dal regista Fabio Mollo e composta da Anne-Riitta Ciccone e Leti Dafne, ha lodato l’opera per “l’uso poetico dell’animazione nel connettere arte e bellezza superando isolamento e pericolo”.

Il premio per la Migliore Interpretazione è stato conferito all’attore spagnolo Omar Martí per il cortometraggio “Paraules D’un Somriure”, per “la profondità recitativa e l’uso della comunicazione non verbale”. Una Menzione Speciale è stata attribuita a “Brainland” di Chiara D’Anna, elogiata per l’innovazione audiovisiva e l’approccio contemporaneo alla scrittura musicale.

Il Direttore Artistico Ninni Panzera ha sottolineato il successo dell’evento, che ha presentato oltre cinquanta opere, e l’importanza dell’inserimento del festival nella programmazione stagionale del Teatro di Messina. Panzera ha evidenziato il valore delle collaborazioni istituzionali e l’apprezzamento del pubblico per le iniziative, tra cui lo spettacolo di Sandrelli e la mostra di Gerardo Sacco, definendo il festival “un ponte tra passato e futuro del cinema e dell’opera”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁