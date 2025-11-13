Lavoratori ex Gicap, Gioveni chiede un’iniziativa del sindaco Basile

Il consigliere comunale e metropolitano Libero Gioveni ha diffuso una nota sulla vertenza che riguarda gli ex punti vendita Gicap, richiamando l’attenzione del sindaco metropolitano Federico Basile. Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto al sindaco di avviare iniziative istituzionali che tengano conto delle difficoltà dei lavoratori coinvolti. Nella sua dichiarazione ha evidenziato che la situazione interessa decine di dipendenti di Messina e provincia, sottolineando come l’eventuale perdita dei posti di lavoro comporterebbe ricadute sul tessuto economico locale.

Il consigliere ha ricordato che la vicenda riguarda un’azienda privata, precisando però che, a suo avviso, la politica territoriale dovrebbe prestare attenzione alle ripercussioni sulle famiglie dei lavoratori. «Ad essere coinvolti sono dei cittadini con le loro famiglie per le quali anche la politica locale non può rimanere inerme», ha dichiarato Gioveni, richiamando la necessità di un impegno istituzionale.

Ha inoltre invitato Basile a convocare un confronto con sindacati, curatori fallimentari e rappresentanze di categoria. L’obiettivo, secondo Gioveni, sarebbe verificare la possibilità di un intervento da parte di gruppi della grande distribuzione interessati a rilevare i sedici punti vendita che, come comunicato, cesseranno l’attività entro il 31 dicembre.

Nel testo, Gioveni ha ribadito la solidarietà del gruppo di Fratelli d’Italia ai lavoratori coinvolti, affermando: «Auspico una celere presa di posizione del sindaco Basile facendosi parte attiva». Ha segnalato infine le difficoltà di ricollocazione che potrebbero emergere per numerosi dipendenti, anche in relazione all’età anagrafica di parte del personale.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.