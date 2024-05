25 Maggio, Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi

Il 25 maggio si celebra la Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi, istituita in memoria di Etan Patz, un bambino di sei anni scomparso a New York nel 1979. Questo tragico evento ha originato un movimento globale per la tutela dei minori scomparsi, portando all’introduzione di nuove metodologie di ricerca come le foto sui cartoni del latte negli anni Ottanta. La giornata è dedicata alla sensibilizzazione sul fenomeno delle scomparse di minori e alla promozione di strumenti di prevenzione.

La Polizia di Stato, anche quest’anno, è impegnata in diverse iniziative per aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di rischio e prevenire gli episodi di scomparsa, enfatizzando l’importanza di rivolgersi alle autorità competenti. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha realizzato, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, un pieghevole informativo e un segnalibro distribuiti nelle scuole e durante eventi pubblici, per educare ragazzi e genitori su come prevenire le scomparse.

In collaborazione con la Fondazione AMBER ALERT Europe, attiva nel supporto ai bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha lanciato la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112”. La campagna fornisce consigli pratici per i genitori che si trovano ad affrontare la scomparsa di un figlio, indicando i passi immediati da intraprendere per facilitare il ritrovamento.

Per chi necessita di contattare la Polizia di Stato, è disponibile l’APP YOUPOL, che permette di richiedere assistenza per episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga. L’APP, utilizzabile su smartphone, tablet e computer, consente di inviare messaggi direttamente alle Sale Operative delle Questure, ma non sostituisce i numeri di emergenza 112 e 113 in caso di pericolo imminente.

Il sito italiano per i bambini scomparsi, gestito dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, fa parte di una rete internazionale coordinata dall’ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children. Il sito offre anche la possibilità di caricare immagini age progression dei minori scomparsi da lungo tempo. Inoltre, il numero unico europeo 116000, gestito dalla Fondazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS” su incarico del Ministero dell’Interno, è attivo per segnalare casi di minori scomparsi. Attraverso queste iniziative, la Polizia di Stato rinnova il suo impegno nella protezione e nella ricerca dei minori scomparsi, fornendo strumenti essenziali per la prevenzione e il supporto alle famiglie.

