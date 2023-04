Democrazia Partecipata: un tavolo da ping-pong per esterno arricchisce uno spazio pubblico

È stato collocato uno spazio sportivo nel verde pubblico vicino alla via Saragat, in prossimità dell’Asilo Nido Comunale. Si tratta di un tavolo da ping-pong per esterno che, con l’occasione, è stato arricchito con due panchine e un impianto di videosorveglianza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’idea dei cittadini Fabio e Massimo Ricciardo nell’ambito dei progetti della Democrazia Partecipata 2022, una formula di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte della cosa pubblica.

Secondo il vicesindaco e Assessore allo Sport Carmelo Ziino, il tavolo da ping pong non costituisce solo una piccola struttura sportiva, ma rappresenta anche uno strumento in grado di agevolare l’aggregazione sociale e di coinvolgere soprattutto i giovani nella pratica motoria.

Sul tavolo da ping-pong, seguendo l’idea dei proponenti, verrà posta la scritta: “Play With Me”, un invito al pubblico a diventare parte attiva dell’iniziativa.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto sottolinea l’importanza della Democrazia Partecipata come modo di coinvolgere la cittadinanza nelle scelte della cosa pubblica. “Questa iniziativa testimonia la voglia di essere protagonisti da parte dei cittadini nelle scelte della cosa pubblica. E noi, come Amministrazione, siamo sempre pronti ad assecondarle”, ha dichiarato.

