Campagna informativa contro l’uso eccessivo di dispositivi digitali

Un nuovo intergruppo parlamentare si è costituito all’Ars con l’obiettivo di affrontare i rischi legati all’abuso di telefonini e apparecchi digitali, con particolare attenzione alla tutela dei minori. Carlo Gilistro, deputato del M5S e presidente dell’intergruppo, sottolinea l’importanza di una campagna informativa rivolta ai genitori per far loro comprendere i gravi rischi che comporta l’uso eccessivo di dispositivi digitali da parte dei loro figli, specie in età precoce.

L’intergruppo, composto da rappresentanti di diverse forze politiche, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad avanzare proposte legislative in merito. Gilistro, pediatra di professione, evidenzia gli effetti negativi dell’abuso di dispositivi digitali sui bambini, tra cui ansia, crisi di panico e disturbi del linguaggio. L’obiettivo principale è quindi quello di informare i genitori sui pericoli e limitare l’accesso dei bambini ai dispositivi digitali attraverso una legislazione appropriata.

Il deputato Gilistro ha già presentato un disegno di legge all’Ars per vietare l’uso di dispositivi digitali per i bambini sotto i tre anni e limitarne l’uso nei successivi anni di crescita.

Inoltre, ha organizzato un convegno presso l’Ars con la partecipazione di esperti del settore, che ha visto un’ampia partecipazione da parte di scuole provenienti da tutta la Sicilia.

Stefano Pellegrino, vicepresidente dell’intergruppo, sottolinea l’importanza della collaborazione bipartisan su tematiche cruciali come la protezione dei minori. L’obiettivo dell’intergruppo è quello di sensibilizzare e proporre interventi legislativi per proteggere i bambini dagli effetti dannosi dell’abuso di dispositivi digitali.

