Incidente stradale al Bivio di San Martino a Capo d’Orlando

Nell’area di Capo d’Orlando, il bivio di San Martino continua a essere teatro di incidenti stradali. L’ultimo episodio ha coinvolto una potente moto BMW 850 e un’auto utilitaria Smart, con esito negativo per il giovane centauro messinese alla guida della motocicletta.

Nel corso dell’incidente avvenuto nel pomeriggio odierno, il centauro, diretto verso Brolo, è stato costretto a precipitare sull’asfalto. Il pronto intervento dei medici del 118, giunti rapidamente sul luogo con un’autoambulanza, ha permesso di trasportare il ferito all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Fortunatamente, nonostante le numerose ferite e contusioni riportate, le condizioni del giovane non sembrano destare particolari preoccupazioni per la sua salute. Sul posto è intervenuta una squadra di Polizia locale per i rilievi necessari.

