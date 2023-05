Messina, Basile inaugura l’area verde di Montepiselli

Inaugurata l’area verde di Montepiselli: giochi per bambini e casetta per il book sharing È stata inaugurata questa mattina la nuova area verde di Montepiselli a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata, dei rappresentanti delle Partecipate Messina Social City, AMAM, ATM, A.Ris.Me’, Patrimonio Messina e MessinaServizi Bene Comune, e degli studenti dell’Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli.

La Pineta, oggetto di un restyling che ha visto l’installazione di giochi e panchine, una casetta per il book sharing e uno spazio gioco per bambini, è stata presentata come un luogo di inclusione sociale e di promozione dell’ecosostenibilità.

Il Sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e ha auspicato che l’area possa essere mantenuta in perfette condizioni per favorire il rispetto dell’ambiente e la socializzazione tra le persone. La Pineta di Montepiselli è stata realizzata seguendo le nuove normative europee in materia di efficienza energetica, ottenendo la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building).

