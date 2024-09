Lite tra donne in strada, finisce ustionata una 26enne a Catania

Una grave aggressione ha scosso Catania, dove una donna di 26 anni è stata ricoverata con ustioni sul 20% del corpo, a seguito di un drammatico episodio avvenuto in strada. L’aggressione, che ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, sarebbe nata da un alterco tra due donne, con possibili legami a una precedente lite telefonica tra minorenni. La notizia dell’accaduto è emersa solo oggi.

La vittima si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno emesso una prognosi riservata. La giovane ha subito gravi ustioni al viso, al collo, alle braccia e al torace, e viene costantemente monitorata dagli specialisti del Centro Ustioni dell’ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, un gruppo di persone, tra cui uomini e donne, si sarebbe recato sotto l’abitazione della famiglia coinvolta nella lite tra minorenni, probabilmente con l’intento di chiarire la questione. La 26enne, che potrebbe non essere residente nell’abitazione, sarebbe stata chiamata a scendere in strada, dove si sarebbe verificato un acceso alterco. Durante lo scontro, una delle donne presenti avrebbe gettato del liquido infiammabile addosso alla vittima, dandole fuoco. Il possesso della benzina da parte dell’aggressore fa ipotizzare una possibile premeditazione del gesto.

Sul luogo dell’aggressione sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e il personale del 118, che ha trasportato la vittima in un primo momento all’ospedale Garibaldi Centro, per poi trasferirla al Cannizzaro a causa della gravità delle ferite riportate. Attualmente, la giovane è considerata in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. La Polizia sta indagando per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto, con particolare attenzione all’acquisto del liquido infiammabile.

