Droga nascosta in casa: 58enne arrestato ad Acquedolci

Nei giorni recenti, nel comune di Acquedolci (ME), nell’ambito dei controlli volti a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno proceduto all’arresto di un cittadino di 58 anni, già noto alle autorità, per il presunto reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio.

I militari dell’Arma avevano osservato l’uomo negli ultimi giorni, spesso in compagnia di giovani noti per l’uso di droghe. Sospettando che il 58enne potesse avere stupefacenti nella propria abitazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Questa operazione ha permesso di rinvenire oltre 75 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione presumibilmente utilizzato per la preparazione delle dosi. Gli oggetti sono stati abilmente nascosti in una nicchia nel sottoscala.

La droga sequestrata, insieme al bilancino, è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le necessarie analisi di laboratorio. Nel frattempo, il 58enne è stato posto in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

