Disservizi sanitari Asp Trapani, Croce sospeso per sessanta giorni

La Regione Siciliana ha avviato il procedimento formale per la decadenza di Ferdinando Croce dalla carica di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, disponendone contestualmente la sospensione immediata per un periodo di sessanta giorni. La decisione è stata assunta dall’assessorato regionale della Salute, a seguito delle risultanze di un’indagine ispettiva condotta dal dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, che ha rilevato criticità significative nella gestione dei servizi sanitari, in particolare nei ritardi nell’erogazione delle prestazioni di anatomia patologica.

Tali inefficienze hanno provocato una vasta eco nell’opinione pubblica e determinato un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini, configurando un rischio per la salute delle persone interessate. La relazione redatta al termine dell’attività ispettiva ha individuato responsabilità dirette riconducibili alla direzione strategica dell’ente sanitario.

Alla luce di questi elementi, il presidente della Regione Renato Schifani, su indicazione dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, ha notificato al dirigente la comunicazione ufficiale dell’avvio della procedura di decadenza e della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da “gravi responsabilità gestionali”. L’atto regionale include una sospensione cautelare di due mesi, applicata nelle more della definizione del procedimento.

Le accuse riguardano, secondo quanto riportato nella documentazione dell’assessorato, “omissioni di atti obbligatori per legge e violazioni dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’amministrazione”, elementi che hanno giustificato l’intervento straordinario disposto dal governo regionale.

